Юрист Георгиева призвала обращаться в аварийную службу при затоплении квартиры

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева в интервью RT поделилась, что делать, если квартиру затопили соседи.

«Если затоплена квартира, первое, что нужно сделать, — это обратиться в аварийную службу. Она фиксирует доказательства того, что потоп имел место. Телефон службы можно найти в любой квитанции за коммунальные услуги либо в подъезде на информационном стенде», — сказала Георгиева.

Затем следует доказать, кто виноват, продолжила юрист. Для этого нужно вызвать управляющую компанию, которая составит акт. Этот документ важен для расчета ущерба.

С этим актом можно обратиться в организацию для оценки ущерба и предъявить претензию соседу о компенсации. Если сосед игнорирует претензию, нужно идти в суд, составить иск и приложить все документы и доказательства, заключила юрист.