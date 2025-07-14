Юрист Георгиева предупредила родителей о последствиях за оставление детей у водоемов

Юрист Алла Георгиева в интервью «Москва 24» предупредила о возможных юридических последствиях для родителей, если их дети находятся у водоема без надзора.

По мнению Георгиевой, согласно Семейному кодексу РФ, родители обязаны заботиться о здоровье и безопасности своих детей. Оставлять детей без присмотра у воды — серьезное нарушение, так как это может привести к опасным ситуациям, написал сайт aif.ru.

Юрист подчеркнула, что неважно, как ребенок оказался у воды без взрослых — сам ушел или с разрешения родителей. В любом случае последним может грозить административный штраф от 100 до 500 рублей за неисполнение родительских обязанностей.

При этом наказание последует только в случае, если правоохранительные органы узнают о произошедшем. Например, после жалобы очевидцев или полицейской проверки.

Если ребенок получит травму или окажется в опасности на водоеме, родителей могут обвинить в оставлении несовершеннолетнего в опасности, и тогда им будет грозить уголовная ответственность — штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы до года.