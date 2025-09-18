Юрист Георгиева отметила, что даже небольшие суммы денег лучше передавать с оформлением расписки

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева поделилась рекомендациями с RT о том, как правильно передавать деньги в долг.

По ее словам, даже небольшие суммы лучше передавать с оформлением расписки, чтобы избежать рисков непогашения долга.

«Большие суммы можно оформлять и через нотариуса с помощью договора займа либо договора передачи денежных средств. Если договор с процентами — это тоже прописывается, как и порядок возврата — ежемесячно или единовременно сразу», — пояснила Георгиева.

Юрист рекомендует всегда заключать письменные договоры, независимо от суммы. Но если договор отсутствует, то переписка в чате может послужить доказательством в суде. При этом, если вторая сторона будет не согласна, истцу потребуется нотариально заверить переписку.

Кроме того, Георгиева советует иметь при себе акт о передаче денежных средств или платежное поручение.