Юрист Гаран объяснила новые требования к русскому языку в публичной сфере

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать изменения в законодательстве, закрепляющие приоритет русского языка в публичном информационном пространстве. Об этом «Известиям» рассказала руководитель практики юридического бюро «Князев, Сиволоцкая и партнеры» Вера Гаран.

Изменения внесены в закон «О защите прав потребителей» новой статьей, которая дополняет положения федерального закона от 24 июня 2025 года № 168-ФЗ. Теперь вся нерекламная информация, предназначенная для клиентов при торговле и оказании услуг, должна быть выполнена на русском языке.

Эксперт отметила, что требования распространяются на широкий круг носителей: вывески, витрины, указатели, меню, ценники, информационные таблички, сайты, мобильные приложения, страницы в социальных сетях и карточки товаров на маркетплейсах. Также изменения касаются аудиоформатов, включая голосовые объявления в торговых точках.

«Суть закона в том, чтобы потребитель мог свободно ориентироваться в информации без необходимости перевода», — подчеркнула Гаран.

При этом использование иностранных слов не запрещается, но тексты на русском и иностранном языках должны быть идентичны по содержанию. Простая транслитерация иностранных слов кириллицей не соответствует требованиям закона.

Требования не распространяются на фирменные наименования юридических лиц, зарегистрированные товарные знаки и случаи, предусмотренные техническими регламентами и международными стандартами. Бренды могут использовать оригинальное написание без перевода, однако сопутствующая информация должна быть представлена на русском языке.

Закон также не затрагивает деловую переписку, договоры и внутреннюю документацию компаний, а также коммуникации в сегменте B2B.