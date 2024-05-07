Юрист Фролова: реестр должников по алиментам вразумит недобросовестных отцов | 360°

Общество 07 мая 2024, 12:02 Юрист Фролова: реестр должников по алиментам вразумит недобросовестных отцов

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Госдума приняла законопроект о создании реестра должников по алиментам. Открытый список поможет вразумить недобросовестных отцов, сообщила семейный юрист Анна Фролова в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам специалиста, речь идет только об административной или уголовной ответственности, под которую попадают всего 10% должников. Список в открытом доступе станет мотивацией для тех отцов, кто беспокоится за свой социальный статус.

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Кроме того, реестр будет помогать и матерям, отметила Фролова.