Юрист Фролова: реестр должников по алиментам вразумит недобросовестных отцов | 360°

07 мая 2024, 12:02
Юрист Фролова: реестр должников по алиментам вразумит недобросовестных отцов
Госдума приняла законопроект о создании реестра должников по алиментам. Открытый список поможет вразумить недобросовестных отцов, сообщила семейный юрист Анна Фролова в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам специалиста, речь идет только об административной или уголовной ответственности, под которую попадают всего 10% должников. Список в открытом доступе станет мотивацией для тех отцов, кто беспокоится за свой социальный статус.
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Кроме того, реестр будет помогать и матерям, отметила Фролова.
Госдума РФ
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