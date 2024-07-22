Юрист Феттер указала на необходимость обновить паспорт и СНИЛС после развода
Юрист Лариса Феттер перечислила документы, которые необходимо обязательно обновить после развода. Слова эксперта опубликовал News.ru.
Специалист отметила, что в первую очередь нужно заняться общегражданским паспортом. Стоит обратиться в территориальный орган МВД или МФЦ. Еще один вариант — электронное заявление на портале госуслуг.
При смене фамилии также следует попросить выдать новые СНИЛС, полис ОМС, водительские права, СТС и загранпаспорт.
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