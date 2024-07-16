Юрист Едидин посоветовал разграничить сим-карты для различных действий

Для общения и совершения различных юридических действий нужно сделать разные сим-карты. Об этом в пресс-центре НСН рассказал зампредседателя комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин.

По его словам, нужно создать специальные симки для юридически важных целей. Кроме того, их надо наделить особым статусом и формой.

«Она должна иметь <…> особую форму выпуска, может быть дополнительное требование личного прихода к оператору связи или в МФЦ», — подчеркнул эксперт.

Как добавил RT, введение таких сим-карт облегчит работу правоохранителей и Роскомнадзора.