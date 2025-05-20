Юрист Девяткин предупредил о мошеннической схеме с продажей несуществующих туров

Заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин рассказал в беседе с сайтом телеканала « Звезда » о двух мошеннических схемах, которые сейчас встречаются в туризме.

По словам специалиста, один из вариантов предполагает продажу несуществующих туров. Человек может приобрести поездку в агентстве или заказать через интернет, но за месяц-два до путешествия выясняется, что тур не состоится.

«Он якобы отменится, якобы не наберется группа, но при этом деньги вы оплатили», — пояснил юрист.

Девяткин также отметил, что вторая схема заключается в создании сайтов — двойников туристических агентств. Кроме того, порой злоумышленники взламывают уже существующие онлайн-платформы и подменяют на них данные для оплаты.