Юрист Давыдовский поддержал запрет на содержание опасных животных дома

В России обновили перечень зверей, которых нельзя содержать в квартирах. Юрист Артем Давыдовский в интервью телеканалу «Звезда» отметил важность принятых мер.
«Запрет на содержание диких животных дома — это верное решение», — сказал он.
По мнению эксперта, новый запрет поможет предотвратить антисанитарию, мучения зверей и риски для соседей. Нарушение распоряжения повлечет наказание. Так, за содержание запрещенных животных гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей. Если животное внесено в Красную книгу, предусмотрена уголовная ответственность со штрафом до миллиона рублей или лишением свободы до четырех лет.
Перечень запрещенных к содержанию зверей переутвердил премьер-министр Михаил Мишустин. В список вошла 121 разновидность.
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