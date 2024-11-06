Юрист Чернышук: врачи придумывают протоколы обследования пациентов из-за нехватки времени

Жительница Тюмени пожаловалась на врача, который внес в протокол недостоверные данные. В документе были указаны, например, рост и вес пациентки, хотя эти параметры доктор не измерял. В беседе с « Ридусом » ситуацию прокомментировал юрист Николай Чернышук.

По его словам, сотрудники больниц и поликлиник зачастую придумывают протоколы обследования, желая избежать дисциплинарных взысканий за невыполнение плана. Подобные случаи встречаются повсеместно, указал эксперт.

«Сложившаяся ситуация объясняется катастрофической нехваткой времени. Прием врача-терапевта длится около 15 минут. За это время он должен выслушать все жалобы пациента, собрать анамнез и заполнить необходимые документы», — пояснил специалист.

Для некоторых пациентов, добавил Чернышук, подобные истории могут привести к проблемам. Так, страховая компания может отказаться от выплат, если заболевание не указано в медицинском документе.