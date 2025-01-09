Юрист Черепанова поддержала введение штрафов за перекусы во время вождения

По действующим правилам дорожного движения в России водителям запрещено пользоваться мобильным телефоном во время управления автомобилем. Сейчас рассматривается возможность введения штрафов за перекусы и использование электронных сигарет. Юрист Анна Черепанова в разговоре с ИА RuNews24.ru отметила, что такие ограничения могут быть введены в целях обеспечения безопасности на дорогах.

Камеры видеонаблюдения способны фиксировать нарушения, связанные с предметами в руках водителей, которые могут отвлекать их от дороги. Таким образом, штраф может быть наложен за еду или курение электронных сигарет.

Черепанова указала, что под запрет могут попасть любые предметы, которые водитель держит в руках. Пока эта инициатива не обсуждалась в Госдуме.

Уже давно в правилах дорожного движения прописано, что руки водителя должны быть свободны от мобильного телефона, чтобы обеспечить безопасность на дороге. Идея состоит в том, что руки водителя должны быть свободны от любых предметов, способных привести к аварии, заключила эксперт.