Юрист Черепанова: идеей о некурящих сотрудниках Милонов решил пересмотреть ТК РФ

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выдвинул предложение о введении дополнительных льгот для некурящих работников. В беседе с RuNews24.ru инициативу прокомментировала юрист Анна Черепанова.

Парламентарий призвал увеличить зарплату некурящим сотрудникам на 2% либо продлить их отпуск на несколько дней. Эксперт напомнила, что Федеральный закон № 565 предусматривает запрет трудовой дискриминации, которая в том числе предполагает и награждение отдельных категорий работников.

«Очевидно, Милонову захотелось пересмотреть Трудовой кодекс России. При этом перед гражданами стоит более актуальный вопрос — это потребительская корзина», — заявила юрист.

Черепанова напомнила, что статья 3 ТК РФ прямо запрещает ограничение трудовых прав и получение преимуществ в зависимости от различных факторов, включая привычки, такие как курение.