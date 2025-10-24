Юрист Быстрова сообщила о возможности требовать у экс-супруга компенсацию трат на питомца

В Турции разразился необычный прецедент: после развода мужчина обязан выплачивать экс-супруге 10 тысяч турецких лир на содержание двух котов. « Вечерняя Москва » обсудила с юристом Аллой Быстровой, возможна ли подобная практика в России.

По мнению эксперта, согласно статье 137 ГК РФ, домашние животные считаются движимым имуществом и делятся между супругами в случае развода. Однако, как подчеркнула юрист, Семейный кодекс РФ не допускает выплаты алиментов на общих питомцев.

Быстрова отметила, суд все же может взыскать часть расходов на содержание животного с бывшего супруга, если тот уклоняется от участия в этих затратах. Например, по решению суда бывший муж может выплачивать 30% от расходов на питомца, но это не будет считаться алиментами.