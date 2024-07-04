Юрист Будовниц рассказал, что ругань в общественном месте грозит штрафом

Гражданский и Уголовный кодексы РФ не предусматривают ответственность за использование нецензурной лексики в общественных местах. Об этом ОТР рассказала рассказал судебный юрист Натан Будовниц.

Тем не менее, значительное количество россиян готовы обращаться в суд по поводу «морального ущерба в интернете», например, из-за оскорблений или непристойной речи. Такие дела могут быть приняты к рассмотрению в судебной практике, хотя не все из них доходят до этого, добавляет он.

«Иногда нет неприличных слов, но мы все равно их считываем за оскорбления, потому что это „в каком-то тоне“ было сказано… Человек считает себя оскорбленным, появляется желание привлечь к ответственности», — отметил эксперт.

В соответствии со статьей 5.61 КоАП РФ «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства личности, выраженное в неподобающей форме» предусматривает наложение административного штрафа: для граждан — от одной до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.