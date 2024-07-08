Юрист Браилко призналась, что на съемках шоу «Мужское/Женское» испытывает противоречивые эмоции

Звездный юрист Анжелика Браилко, эксперт программы «Мужское/Женское» на Первом канале призналась, что часто на съемках шоу испытывает противоречивые эмоции. Об этом сообщил сайт «Страсти».

Ей хочется верить, что многие истории из жизни людей — это всего лишь часть сценария. Однако все то, чем делятся герои шоу, является правдой. Некоторые истории вызывают разный спектр эмоций: возмущение, агрессию, непонимание, обиду за судьбы детей.

Браилко отметила, что после эфиров часто помогает героям выпусков на безвозмездной основе.

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