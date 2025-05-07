Юрист Бондаренко: задержка рейса больше восьми часов — повод для жалобы в прокуратуру

Пассажиры, ожидающие рейсы больше восьми часов, вправе пожаловаться в транспортную прокуратуру или Росавиацию. Об этом рассказала юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко в беседе с сайтом Ura.ru .

По словам эксперта, заявления принимаются онлайн через официальные сайты ведомств. Проверка проводится в течение месяца, после чего принимается решение. Стоит учитывать, что ни один контролирующий орган не может дать гарантий по решению проблемы в кратчайшие сроки.

Если рейс задержан из-за угроз беспилотников, компенсации не предусмотрены, однако пассажир может вернуть полную стоимость билета, подчеркнула Бондаренко.