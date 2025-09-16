Юрист Бондаренко рекомендовала внимательно изучать договоры компаний хранения вещей

Юрист Яна Бондаренко в комментарии ИА НСН подчеркнула важность тщательного изучения договора о хранении вещей перед его подписанием. Это позволит клиенту рассчитывать на адекватную компенсацию в случае утери имущества в результате форс-мажора.

Эксперт подчеркнула, что в договоре указаны лимиты компенсаций и исключения, как например, отсутствие покрытия предметов искусства, украшений и содержимого закрытых упаковок.

Правозащитник добавила, что доказательство размера ущерба — основная сложность для пострадавших клиентов. Без акта приема-передачи и подробной описи шансы на получение полной компенсации существенно ниже.

Согласно Гражданскому кодексу, ответственность за нанесенный ущерб несет лицо, виновное в происшествии, однако страховые суммы зачастую сильно занижены, заключила Бондаренко.