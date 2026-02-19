Юрист Битуева рассказала, что при прохождении процедуры банкротства можно сохранить ипотечную квартиру от торгов

При прохождении процедуры банкротства можно сохранить ипотечную квартиру от торгов, если заключить мировое соглашение с банком-залогодержателем. Об этом RuNews24.ru рассказала член Ассоциации юристов России Марьяна Битуева.

«Теперь в законе появилась статья 213.10-1, которая позволяет заключить локальное мировое соглашение только с банком-залогодержателем», — сообщила юрист.

Ранее для сохранения ипотечной квартиры при банкротстве нужно было заключить мировое соглашение со всеми кредиторами, что на практике было практически нереально. Сегодня должники имеют шанс сохранить жилье, если договорятся с банком. Если банк согласится, условия по ипотеке останутся прежними. Однако это касается только той квартиры, которая является единственным жильем и в которой фактически проживает должник, написала «ТСН24».

Если банк не заинтересован в мировом соглашении, есть другой способ сохранить ипотечное жилье. Другой родственник может полностью выплатить остаток долга, тогда жилье исключится из конкурсной массы. Однако перед этим необходимо погасить требования кредиторов первой и второй очереди (алименты, возмещение вреда, зарплаты).