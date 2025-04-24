Юрист Бимбинов указал на несовершенства статьи о заражении ВИЧ

В Уголовном кодексе РФ закреплены статьи об умышленном заражении венерическими заболеваниями и ВИЧ-инфекцией. Какие недостатки имеет система, рассказал кандидат юридических наук Арсений Бимбинов в беседе с « ФедералПресс ».

Специалист указал на существование проблемы, связанной с отсутствием наказания за передачу других инфекций.

«В то же время у нас в стране, к примеру, распространен гепатит C, который точно не менее опасен, чем венерические болезни, хотя к ним и не относится», — напомнил эксперт.

Юрист также обратил внимание на безответственное отношение людей к своему здоровью. Многие думают, что из-за уголовного преследования никто не соврет о состоянии здоровья, но это наивное предположение.