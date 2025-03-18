Юрист Билялова: наказание за использование стикеров в Telegram исходит от намерений

С февраля 2025 года российские суды стали активнее блокировать определенные наборы стикеров в мессенджере Telegram. Эта практика начала набирать обороты с 2023 года, и с 12 марта некоторые стикерпаки оказались полностью запрещены. Возможные последствия за использование таких стикеров и важные юридические нюансы ОТР обсудил вместе с юристом Анастасией Биляловой.

Юрист подчеркнула, что наказание может варьироваться в зависимости от намерений пользователя. Размещение запрещенных материалов, даже случайное, может привести к ответственности. Особенную обеспокоенность вызывают подростки и студенты, которые могут невольно нарушить закон.

Использование стикеров с изображением Гитлера, например, может подпадать под статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях, регулирующую пропаганду и публичную демонстрацию нацистской символики. Нарушения караются штрафом от одной до двух тысяч рублей, конфискацией предметов правонарушения и возможным административным арестом.