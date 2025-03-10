Юрист Белоглазова: нежилые помещения для бизнеса всегда облагаются налогом при продаже

С 2025 года в России изменилась система налогообложения при продаже недвижимости. Теперь налог зависит от суммы сделки: до 2,4 миллиона рублей — 13%, свыше — 15%. О прочих нюансах рассказала Life юрист «Европейской юридической службы» Анастасия Белоглазова.
Специалист отметила, что для нерезидентов налоговая ставка при продаже недвижимости составляет 30%. Владельцы жилья могут воспользоваться налоговым вычетом в 1 миллион рублей или уменьшить базу налога на подтвержденные расходы при покупке.
Однако для нежилых помещений, используемых в бизнесе, льготы не применяются. Продажа таких объектов всегда облагается налогом, независимо от срока владения, подчеркнула Белоглазова.
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