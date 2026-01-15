Юрист Барщевский назвал катастрофически маленьким количество грамотных адвокатов

Заслуженный юрист России Михаил Барщевский заявил о нехватке профессиональных адвокатов в России. Об этом сообщило ИА НСН .

Специалист обратил внимание на проблему качества юридического образования в столице, отметив, что всего четыре столичных вуза готовят грамотных юристов.

«У нас каждый год в стране выпускается до 300 тысяч юристов. А где взять преподавателей? А кому нужен этот миллион юристов, который мы выпускаем за три года, грубо говоря?» — высказался эксперт.

В заключение он назвал катастрофически маленьким количество качественных адвокатов в РФ.