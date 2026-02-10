Юрист Баканова указала на последствия в случае самовольного ограничения доступа через общую дверь на этаже

По статье 36 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество, включая лестничные площадки, лестницы, лифты и коридоры. Юрист адвокатского бюро «Михальчик и партнеры ЮК» Ангелина Баканова в беседе с Life.ru подчеркнула, что общая дверь, установленная в коридоре или на лестничной клетке, также является частью общедомового имущества.

Любое распоряжение этим имуществом должно осуществляться по решению общего собрания собственников помещений. Соседка, которая самовольно ограничивает доступ через общую дверь, нарушает нормы законодательства РФ. Это может повлечь ответственность за нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ), правил пользования жилыми помещениями (ч. 2, ст. 7.21 КоАП РФ) или самоуправство (ст. 19.1 КоАП РФ).

Чтобы разрешить ситуацию, рекомендуется:

— Направить коллективное письмо от соседей через «Почту России» с требованием прекратить нарушение порядка пользования общим имуществом. — Обратиться в управляющую компанию, которая обязана провести проверку и выдать предписание о нарушении. — Если закрытая дверь блокирует или затрудняет путь эвакуации, обратиться в МЧС. — В случае необходимости обратиться в Государственную жилищную инспекцию или органы прокуратуры Российской Федерации, которые имеют право проводить проверки и привлекать к административной ответственности.