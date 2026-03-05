Юрист Бачурина рассказала, что за грязные фары водителям грозит штраф в размере 500 рублей

Юрист, член союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при АЮР Валентина Бачурина рассказала РИА «Новости» , что за грязные фары водителям грозит штраф в размере 500 рублей.

По словам юриста, с этой проблемой сталкивается любой водитель, особенно в межсезонье и зимой при обильных снегопадах. Валентина Бачурина отметила, что согласно части 1 статьи 12.5 КоАП РФ, запрещено управлять автомобилем с неисправностями или при наличии условий для запрета эксплуатации. Нарушение повлечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа в размере 500 рублей.

Юрист подчеркнула, что характер и степень загрязнения автомобиля не имеют значения, даже если это просто грязь или налипший снег. При остановке машины инспектор вправе наложить санкции.