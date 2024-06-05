Юрист Бабич: работодатель не может указывать в вакансии требование к отсутствию вредных привычек

Руководитель правового департамента Конфедерации труда РФ Олег Бабич рассказал, как определить наличие дискриминации при поиске кандидатов на трудоустройство. Соответствующие критерии указаны в законодательстве РФ, отметил юрист в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По его словам, наниматель не имеет права указывать в вакансии требование к отсутствию вредных привычек. Однако при приеме на работу сотрудника могут ознакомить с соответствующим правилом, указанным в должностной инструкции или уставе.
Эксперт напомнил, трудовая инспекция и прокуратура должны проверять подобные случаи с объявлениями.