Юрист Бабич посоветовал идти в отпуск в те месяцы, где нет праздников, чтобы не потерять в деньгах

Руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич в беседе с радио Sputnik дал советы россиянам, в какие месяцы лучше идти в отпуск в 2025 году.

По словам юриста, тем, кто не хочет потерять в деньгах, лучше всего выбирать месяцы, где нет праздников. Если же хочется продлить выходные, подойдут январь и май.

«Если вы идете в отпуск, предположим, в январе, то у вас он становится длинный, потому что продлевается за счет праздничных дней. При этом, у вас будет фактических отпускных дней больше, но денег вы получите меньше», — сказал собеседник.

В апреле, июне, июле, августе и октябре получится получить больше отпускных, добавил Бабич.