Игромания — пристрастие к азартным увлечениям, которое можно сравнить со злоупотреблением алкогольными напитками или запрещенными веществами. Об этом заявил заслуженный юрист России Павел Астахов в эфире радиостанции Sputnik .

По его словам, порой такая зависимость ставит семью игромана в тяжелое материальное положение, ведь человек не понимает значения своих действий и не способен ими руководить.

«В этой ситуации самая крайняя мера — ограничение в дееспособности. Для этого будет проведена соответствующая психиатрическая экспертиза», — заявил специалист.

Он также добавил, что лудомания характеризуется не только сильным влечением к игре. Под расстройством понимается и резкая смена поведения, настроения.