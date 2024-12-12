Игромания — пристрастие к азартным увлечениям, которое можно сравнить со злоупотреблением алкогольными напитками или запрещенными веществами. Об этом заявил заслуженный юрист России Павел Астахов в эфире радиостанции Sputnik.
По его словам, порой такая зависимость ставит семью игромана в тяжелое материальное положение, ведь человек не понимает значения своих действий и не способен ими руководить.
«В этой ситуации самая крайняя мера — ограничение в дееспособности. Для этого будет проведена соответствующая психиатрическая экспертиза», — заявил специалист.
Он также добавил, что лудомания характеризуется не только сильным влечением к игре. Под расстройством понимается и резкая смена поведения, настроения.
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