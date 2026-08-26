Юрист Асьмирко отметил, что при конфликте с работодателем сотрудник вправе обратиться в суд

При возникновении конфликта с работодателем сотрудник может воспользоваться несколькими законными способами для защиты своих прав. Об этом сообщил «Известиям» юрист Chervets.Partners Александр Асьмирко.

«На первом этапе необходимо подготовить письменное заявление на имя работодателя в произвольной форме. Заявление следует подать под отметку о вручении либо направить по электронной почте или через корпоративный мессенджер», — отметил юрист.

Это позволит зафиксировать факт обращения и сформировать доказательную базу. Если работодатель не удовлетворит требования сотрудника или оставит заявление без внимания, следующим шагом может быть обращение в Государственную инспекцию труда (ГИТ). Инспекция вправе провести проверку и выдать предписание об устранении нарушений. При отсутствии результата можно направить жалобу в прокуратуру.

Также сотрудник может обратиться в суд с иском о защите трудовых прав и компенсации морального вреда. По трудовым спорам работники освобождены от уплаты госпошлины в соответствии со статьей 393 ТК РФ.

Профсоюз может защитить интересы сотрудника, если он действует в организации. Также работник может предложить работодателю создать комиссию по трудовым спорам. Для разрешения конфликта можно использовать переговоры или медиацию с участием посредника.