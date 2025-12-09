Юрист Александрова рассказала, что муж после развода обязан содержать нетрудоспособную или беременную экс-жену

Бывшего супруга могут обязать финансово поддерживать свою экс-жену в определенных ситуациях. В частности, это касается случаев, когда женщина является нетрудоспособной или беременна ребенком, зачатым в браке. Об этом сообщила NEWS.ru юрист Людмила Александрова.

Согласно статье 90 Семейного кодекса РФ, право на алименты может быть предоставлено не только бывшей супруге, но и бывшему супругу при наличии определенных условий, написал ОТР.

«Выплаты доступны нуждающемуся экс-супругу, который фактически ухаживает за общим ребенком в течение трех лет с момента его рождения», — уточнила Александрова.

Также она отметила, что право на получение средств имеет бывший супруг, ухаживающий за общим ребенком-инвалидом до 18 лет или за ребенком-инвалидом с детства I группы.

Суд учитывает материальное положение обеих сторон, их имущество, семейное положение и наличие других несовершеннолетних или нетрудоспособных совершеннолетних детей. В некоторых случаях суд может отказать в исковых требованиях или ограничить обязанность по выплате алиментов сроком, например, если нетрудоспособность наступила из-за злоупотребления алкоголем или наркотиками, подтвержденного медицинскими документами, добавила правозащитник.