Юрист Александрова рассказала, что бороться с курящими соседями можно через участкового

Юрист Людмила Александрова рассказала NEWS.ru, как бороться с курящими соседями. По ее мнению, сначала нужно попробовать урегулировать вопрос мирным путем — переговорить с соседями.
Если это не поможет, следует обратиться к участковому, который проведет с нарушителями воспитательную беседу. В крайнем случае можно обратиться в суд, но для этого понадобятся доказательства.
Александрова уточнила, что необходимы показания соседей, а также фото- или видеоматериалы. Суд может взыскать с ответчика компенсацию морального вреда. Она добавила, что в судебной практике уже был случай, когда с курильщика взыскали пять тысяч рублей.
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