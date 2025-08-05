Юрист Александрова рассказала, что бороться с курящими соседями можно через участкового

Юрист Людмила Александрова рассказала NEWS.ru , как бороться с курящими соседями. По ее мнению, сначала нужно попробовать урегулировать вопрос мирным путем — переговорить с соседями.

Если это не поможет, следует обратиться к участковому, который проведет с нарушителями воспитательную беседу. В крайнем случае можно обратиться в суд, но для этого понадобятся доказательства.

Александрова уточнила, что необходимы показания соседей, а также фото- или видеоматериалы. Суд может взыскать с ответчика компенсацию морального вреда. Она добавила, что в судебной практике уже был случай, когда с курильщика взыскали пять тысяч рублей.