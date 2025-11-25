Юрист Айвар сообщила, что подглядывание в чужой телефон может обернуться уголовным делом
Доктор юридических наук Людмила Айвар рассказала «Абзацу», что за активное подсматривание в чужой телефон и последующее распространение увиденного можно получить наказание.
Как пояснила специалист, если человек не просто посмотрел, а сфотографировал переписку, снял видео экрана и опубликовал соответствующие материалы, его могут привлечь по статье 137 Уголовного кодекса РФ.
«Санкция — до двух лет лишения свободы, при распространении — до четырех лет», — предупредила юрист.
По словам Айвар, суды квалифицируют подобные действия как сбор и распространение сведений о частной жизни без согласия лица.