Юрист Айвар сообщила, что подарки врачу ради помощи могут считаться взяткой

Подарки врачам, стоимость которых превышает три тысячи рублей, могут рассматриваться как взятки. Об этом рассказала доктор юридических наук Людмила Айвар в беседе с NEWS.ru .

По ее словам, важно учитывать намерения дарящего: если презент предназначен для оказания влияния на врача с целью получения особых услуг, это квалифицируется как коррупционная практика.

«Если же „спасибо, что спасли“, после завершения лечения, без скрытого ожидания ответной услуги — это проявление человеческой благодарности, и закон к нему благосклонен», — пояснила юрист.

Она рекомендовала избегать подарков, которые могут быть восприняты как попытка подкупа: деньги, гаджеты или драгоценности.