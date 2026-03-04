Юрист Айвар предупредила о возможных последствиях при использовании эмбриона после развода

Доктор юридических наук Людмила Айвар рассказала Life.ru , в каких ситуациях женщина может воспользоваться эмбрионом, созданным из генетического материала бывшего супруга. Она подчеркнула, что возможность использования эмбриона зависит от времени его создания и наличия согласия мужчины.

Если эмбрион был получен в период брака, то его перенос без согласия бывшего мужа невозможен. Согласно ч. 3 ст. 55 Федерального закона № 323-ФЗ, применение вспомогательных репродуктивных технологий допустимо только при наличии обоюдного информированного добровольного согласия, которое клиника получает непосредственно перед каждой процедурой. Согласие можно отозвать, и медицинские организации, опасаясь судебных рисков, требуют актуальное подтверждение перед переносом.

После развода все зависит от документов — договора с клиникой и формы согласия. Иногда там заранее прописывают судьбу эмбрионов на случай развода, но если бывший супруг отзывает согласие, клиника откажет, и суды поддержат такой отказ.

Особая ситуация возникает, если ребенок рождается в течение 300 дней после расторжения брака. В этом случае действует презумпция отцовства бывшего мужа (ст. 48 СК РФ), что влечет за собой автоматическую регистрацию отцовства и возможные судебные споры.

Юрист также предупредила о возможных неожиданных последствиях. Например, если супруги создали эмбрион и положили его в хранилище, а потом развелись, и женщина спустя время рожает ребенка с использованием этого эмбриона, а бывший муж ни сном ни духом, то его может ожидать судебный приказ о взыскании алиментов.

По мнению эксперта, самый «чистый» путь — проходить программу ЭКО как одинокая женщина, но уже с новым эмбрионом.