Юрист Айвар предупредила о наказании за оставленные на рабочем месте контейнеры

Юрист Людмила Айвар рассказала NEWS.ru о возможности применения дисциплинарных мер к сотрудникам за оставленные на рабочем месте контейнеры с испорченной едой. Однако, по ее словам, для увольнения работника потребуется ряд неопровержимых доказательств.

Согласно статье 192 Трудового кодекса России, существуют всего три вида дисциплинарных мер: замечание, выговор и увольнение. Но уволить сразу за испорченную еду работодатель не вправе — это будет незаконно.

Айвар рассказала, что сначала может быть вынесено замечание или выговор, а затем, при повторных нарушениях, возможно увольнение за систематическое несоблюдение дисциплины. Для этого работодателю необходимы весомые доказательства, например акты, жалобы коллег и требования по соблюдению чистоты, закрепленные в правилах внутреннего распорядка.