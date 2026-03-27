Юрист Айвар напомнила, что при увольнении работодатель обязан выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск

При увольнении важно четко понимать основания расторжения трудового договора, так как от этого зависит размер выплат. Кандидат юридических наук Людмила Айвар в беседе с Life.ru рассказала, как правильно рассчитать финансовую компенсацию.

В России процедура увольнения строго определена законом. В последний рабочий день работодатель обязан выплатить все причитающиеся сотруднику суммы согласно статье 140 Трудового кодекса РФ. Базовый минимум включает заработную плату за отработанное время и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Споры часто возникают при сокращении штата или ликвидации компании. Работник имеет право на выходное пособие в размере среднего месячного заработка, однако на практике это требование иногда игнорируется или подменяется увольнением «по собственному желанию».

Особую категорию составляет увольнение по соглашению сторон. В этом случае размер компенсации становится предметом переговоров, так как закон (статья 78 ТК РФ) не фиксирует конкретные суммы.

Айвар обратила внимание на то, что работодатели иногда пытаются исключить премии из расчета, ссылаясь на их необязательный характер. Однако судебная практика Верховного суда России показывает: если премия носит системный характер и закреплена во внутренних документах, она считается частью заработной платы и подлежит выплате.

«Проблема не в законе, а в его применении. Работник часто подписывает документы не читая, а работодатель этим пользуется», — заключила Айвар.