Юрист Айрапетов назвал оправданным запрет монетизации песен, созданных при помощи ИИ

Юрист, член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов в беседе с радио Sputnik рассказал, можно ли запретить монетизацию песен, созданных при помощи искусственного интеллекта.

Эксперт назвал оправданным запрет монетизации таких песен с точки зрения справедливости и разумности. При этом он добавил, что урегулировать этот вопрос на уровне законодательства пока не планируется.

«На законодательном уровне на сегодняшний день этот вопрос никак не урегулирован, и выгоду от произведений извлекают лица, которые с помощью искусственного интеллекта их создают», — сказал юрист.

Ранее СМИ писали, что участники музыкального рынка предлагают запретить монетизацию песен, созданных при помощи искусственного интеллекта.