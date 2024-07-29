Юрист Айнетдинова: дачникам не стоит бояться штрафов за дикорастущую коноплю на участке

Юрист Надия Айнетдинова объяснила нормы назначения штрафов за наличие на участке растений, содержащих наркотические вещества. Об этом сообщил « Ридус ».

Так, речь идет о шалфее предсказателей, маке снотворном и конопле. Эксперт посоветовала не беспокоиться дачникам, на огороде которых травы проросли самостоятельно.

По словам юриста, ответственность предусмотрена за культивированные растения. Данный вариант предполагает специальные посадки, ухоженные грядки и определенное «количество для переработки», отметила Айнетдинова.