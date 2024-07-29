Юрист Айнетдинова: дачникам не стоит бояться штрафов за дикорастущую коноплю на участке

Юрист Надия Айнетдинова объяснила нормы назначения штрафов за наличие на участке растений, содержащих наркотические вещества. Об этом сообщил «Ридус».

Так, речь идет о шалфее предсказателей, маке снотворном и конопле. Эксперт посоветовала не беспокоиться дачникам, на огороде которых травы проросли самостоятельно.

По словам юриста, ответственность предусмотрена за культивированные растения. Данный вариант предполагает специальные посадки, ухоженные грядки и определенное «количество для переработки», отметила Айнетдинова.

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