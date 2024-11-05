Юрист Адамс: в неоплачиваемом отпуске больничные выплаты не положены
Гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс перечислил случаи, при которых человеку не оплатят больничный. Об этом сообщил News.ru.
По словам эксперта, работник может не рассчитывать на выплаты в период отстранения от трудовой деятельности. То же самое касается сотрудников, в отношении которых вынесли представление о заключении под стражу.
«Больничные выплаты не полагаются, <…> если работник получил проблемы со здоровьем, совершив преступление, или сам себе умышленно причинил вред», — добавил юрист.
Он также отметил, что пособие не предусмотрено в неоплачиваемом отпуске. Однако оно сохраняется при ежегодном оплачиваемом отдыхе.