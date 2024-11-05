Юрист Адамс: в неоплачиваемом отпуске больничные выплаты не положены

Гендиректор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс перечислил случаи, при которых человеку не оплатят больничный. Об этом сообщил News.ru .

По словам эксперта, работник может не рассчитывать на выплаты в период отстранения от трудовой деятельности. То же самое касается сотрудников, в отношении которых вынесли представление о заключении под стражу.

«Больничные выплаты не полагаются, <…> если работник получил проблемы со здоровьем, совершив преступление, или сам себе умышленно причинил вред», — добавил юрист.

Он также отметил, что пособие не предусмотрено в неоплачиваемом отпуске. Однако оно сохраняется при ежегодном оплачиваемом отдыхе.