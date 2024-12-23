Юрист Адамс: сотрудники «Госуслуг» никогда не требуют у граждан их личные данные

Чтобы избежать проблем, в том числе встречи с мошенниками, лучше использовать официальный адрес сайта «Госуслуги», рассказал изданию NEWS.ru гендиректор группы АИД юрист Давид Адамс.

Адамс напомнил, что сотрудники портала «Госуслуги» никогда не запрашивают у граждан личные данные, включая пароли.

Всегда вводите адрес «Госуслуг» вручную или сохраняйте ссылку на сайт. Избегайте перехода по ссылкам из писем и сообщений, предлагающих посетить сайт, так как они могут вести на фальшивые страницы, созданные для кражи вашей информации.

Мошенники нередко используют схожие домены с незначительными изменениями — добавляют лишние буквы или заменяют символы на похожие. Например, gosus1ugi.ru вместо gosuslugi.ru. Официальный сайт начинается с https://, что означает безопасное соединение. Обратите внимание на значок «замка» в адресной строке браузера — он подтверждает шифрование соединения. Нажмите на него, чтобы проверить сертификат сайта и убедиться в его подлинности, добавил юрист.