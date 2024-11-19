Юрист Адамс сообщил, что составленное с ошибками в тексте завещание будет бесполезным

Завещание может оказаться просто бесполезной бумажкой, если оно будет составлено неправильно или с ошибками в тексте. Об этом News.ru рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.
Он объяснил, что завещание признают недействительным, если писавший его человек был недееспособен. Причем экспертизу могут назначить уже посмертно, если у кого-то из возможных наследников возникнут сомнения.
Также важным моментом является присутствие при составлении документа свидетелей. Наконец, если в тексте были допущены ошибки или неоднозначные формулировки, то завещание также можно будет оспорить.
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