Юрист Адамс: смена в праздничные дни должна оплачиваться минимум по двойной ставке

Отказ руководителя оплатить работу в праздничные дни является нарушением статьи 153 Трудового кодекса РФ. Об этом рассказал генеральный директор юридической группы АИД Давид Адамс в беседе с News.ru .

Специалист отметил, что по закону смена в такие дни должна оплачиваться минимум в двойном размере. Для начала стоит обратиться к работодателю с письменным требованием, указав, что вы имеете право на повышенную оплату труда за праздничные дни. Такое заявление лучше написать в двух экземплярах.

Если работодатель так и не заплатит, нужно обратиться в трудовую инспекцию. Заявление рассмотрят в течение 30 рабочих дней. Организация может провести проверку компании и найти другие нарушения ТК РФ. Также можно обратиться в прокуратуру. Она имеет право начать ревизию и привлечь экспертов, добавил Адамс.