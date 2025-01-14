В России часто возникают разногласия между сотрудниками и работодателями относительно того, какие виды отпусков считаются классическим отдыхом, а какие относятся к специальным льготам. статья 107 Трудового кодекса РФ объединяет все отпуска под общим термином «отдых», что вызывает юридические коллизии, рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс в беседе с Общественной Службой Новостей .

Особенно острая проблема возникает при необходимости учета непрерывного трудового стажа, например, в рамках программ «Земский доктор» или «Земский фельдшер». Некоторые организации включают отпуск по уходу за ребенком или учебный отпуск в этот стаж, тогда как другие — нет. Врачи, ушедшие в такие отпуска, рискуют столкнуться с продлением сроков программы или отказом в выплатах.

Брянская областная Дума предложила уточнить определение отпусков в Трудовом кодексе, отделив классические ежегодные оплачиваемые отпуска от учебных и декретных. Эти изменения помогут устранить двойственность толкования норм и обеспечить прозрачность расчета стажа и компенсаций.