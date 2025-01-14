Юрист Адамс: разграничение отпусков упростит расчет трудового стажа

В России часто возникают разногласия между сотрудниками и работодателями относительно того, какие виды отпусков считаются классическим отдыхом, а какие относятся к специальным льготам. статья 107 Трудового кодекса РФ объединяет все отпуска под общим термином «отдых», что вызывает юридические коллизии, рассказал генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс в беседе с Общественной Службой Новостей.
Особенно острая проблема возникает при необходимости учета непрерывного трудового стажа, например, в рамках программ «Земский доктор» или «Земский фельдшер». Некоторые организации включают отпуск по уходу за ребенком или учебный отпуск в этот стаж, тогда как другие — нет. Врачи, ушедшие в такие отпуска, рискуют столкнуться с продлением сроков программы или отказом в выплатах.
Брянская областная Дума предложила уточнить определение отпусков в Трудовом кодексе, отделив классические ежегодные оплачиваемые отпуска от учебных и декретных. Эти изменения помогут устранить двойственность толкования норм и обеспечить прозрачность расчета стажа и компенсаций.
Массовый сбой произошел в Рунете
Посвященный празднованию Рождества и Святок музыкальный вечер прошел в Балашихе
Рейд по проверке автобусов прошел в Богородском округе
Новый канал «80 лет Великой Победе» запустили в Telegram
Новая угроза возникла на месте крушения танкера «Волгонефть-239»
Артистку Евгению Добровольскую похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте