Юрист Адамс: россияне, которые выходят на работу 8 Марта, имеют право на двойную оплату труда

«Статья 112 гласит, что 8 Марта является нерабочим праздничным днем и работникам, которые в этот день были привлечены к выполнению трудовых обязанностей, положена дополнительная оплата», — сказал эксперт.

Адамс подчеркнул, что двойная оплата за работу в праздничный день полагается всем категориям сотрудников вне зависимости от системы оплаты труда. При сокращенном рабочем дне оплачивается только фактически проведенное на работе время, написал «ФедералПресс».