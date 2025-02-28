Юрист Адамс: россияне, которые выходят на работу 8 Марта, имеют право на двойную оплату труда

Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс рассказал NEWS.ru, что работающие 8 Марта россияне имеют право на двойную оплату труда согласно положениям Трудового кодекса России.
«Статья 112 гласит, что 8 Марта является нерабочим праздничным днем и работникам, которые в этот день были привлечены к выполнению трудовых обязанностей, положена дополнительная оплата», — сказал эксперт.
Адамс подчеркнул, что двойная оплата за работу в праздничный день полагается всем категориям сотрудников вне зависимости от системы оплаты труда. При сокращенном рабочем дне оплачивается только фактически проведенное на работе время, написал «ФедералПресс».
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