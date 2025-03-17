Юрист Адамс призвал россиян изучить КоАП, УК РФ, Семейный и Трудовой кодексы

Юрист Давид Адамс в беседе с NEWS.ru посоветовал россиянам изучить Конституцию и все кодексы страны. По его словам, это поможет избежать правонарушений.

По словам эксперта, стоит обратить внимание на КоАП, УК РФ, Семейный и Трудовой кодексы.

Конституция — основа, определяющая границы вмешательства государства в частную жизнь. Гражданский кодекс регулирует сделки, защиту собственности и способы решения споров. Трудовой кодекс помогает избежать нарушений при найме, увольнении, оплате труда. Закон о защите прав потребителей спасает от мошенничества и некачественных товаров. Уголовный и Кодекс об административных правонарушениях предостерегают от случайного нарушения закона — например, безобидные высказывания в интернете могут привести к серьезным последствиям.

Семейный кодекс разъясняет нюансы брака, развода, опеки и раздела имущества. Налоговый кодекс важен даже для наемных работников — он определяет льготы, вычеты и ответственность за неуплату налогов, отметил юрист.