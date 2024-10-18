Юрист Адамс предупредил, что пьяного сотрудника на рабочем месте могут мгновенно уволить

Поведение сотрудников на рабочем месте может стать причиной для немедленного увольнения, заявил РИА «Новости» генеральный директор юридической группы АИД и юрист Давид Адамс.

Он выделил несколько факторов, которые могут привести к моментальной потере работы. Первая и наиболее очевидная причина — это появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Закон справедливо рассматривает это как отдельное основание для увольнения, поскольку подобное состояние делает работника неспособным выполнять свои обязанности и представляет опасность для окружающих, особенно если его деятельность связана с работой с техникой или опасными материалами. Даже однократное нарушение такого рода, по словам эксперта, может серьезно повредить карьерной лестнице сотрудника.

Кроме того, лишиться работы можно за разглашение коммерческой тайны или персональных данных. Еще одна причина — кража чего-либо с рабочего места, добавил KP.RU.