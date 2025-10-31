Юрист Адамс пояснил, что за работу в официально объявленный нерабочий день положена компенсация

Ст. 153 Трудового кодекса устанавливает: за каждый час или день, отработанный в праздник, положена не менее чем двойная оплата. Это касается всех, кто работает по трудовому договору, независимо от формы собственности предприятия и системы оплаты труда.

Если сотрудник получает зарплату по окладу и работает в праздник в пределах месячной нормы, то ему положена дополнительная оплата не ниже одной дневной или часовой ставки сверх обычного оклада. Если же праздничная смена выходит за пределы нормы, за нее полагается не менее двойной ставки. Для тех, кто трудится по сдельным расценкам, каждый отработанный заказ или единица продукции в праздник оплачивается не ниже чем в двойном размере.

Работник может выбрать одинарную оплату и получить дополнительный неоплачиваемый день отдыха. Такой отгул предоставляется по заявлению сотрудника. По сути, человек получает возможность вернуть свой праздничный день позже, например, присоединив его к отпуску. Но если отгул не был использован до увольнения, работодатель обязан компенсировать его деньгами.