Юрист Адамс напомнил о новых правилах медицинского освидетельствования водителей

С 1 сентября в России начинают действовать обновленные правила медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения. Процедура станет более структурированной, и водителям следует знать, как она будет проходить. По словам юриста Давида Адамса, изменения в первую очередь касаются порядка проведения химико-токсикологического исследования, написал RT .

У водителя будет ровно 30 минут, чтобы сдать образец мочи. Если это не удастся сделать по состоянию здоровья или по истечении времени, медики проведут забор крови.

Результаты исследования будут фиксироваться не только в бумажных актах, но и сохраняться в электронном виде. Медицинская организация обязана хранить биоматериал три месяца со дня оформления заключения, а масс-спектры — на электронных носителях в течение пяти лет. Это позволит при необходимости пересмотреть результаты, например, в случае судебных разбирательств.

Юрист напомнил, что отказ от прохождения процедуры по-прежнему рассматривается как серьезное нарушение. Водителю грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.