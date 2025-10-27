Юрист Адамс напомнил о нюансах использования SIM-карт с 1 ноября

Юрист Давид Адамс напомнил в беседе с RT о грядущих изменениях для операторов сотовой связи.

По словам эксперта, с 1 ноября соответствующие компании будут обязаны блокировать номера, если личность абонента не подтверждена или не проверено количество SIM-карт, оформленных на одного человека.

«До 1 ноября сотовые операторы должны проверить: личность абонента, <…> количество SIM-карт», — отметил юрист.

Специалист посоветовал представителям бизнес-сферы провести инвентаризацию корпоративных номеров и передать актуальные списки операторам.