Юрист Адамс напомнил, что выигрыш в лотерею в России облагается налогом

Юрист Давид Адамс разъяснил, что победителю лотереи выплачивается не вся заявленная сумма выигрыша. Такие доходы подлежат налогообложению, отметил эксперт в беседе с RT.
По его словам, ставка налога варьируется в зависимости от суммы выигрыша.
«Если сумма превышает 50 миллионов рублей, применяется ставка 22%. В данном случае из 285 280 449 рублей будет удержан налог в размере 78 414 998 рублей. Таким образом, на счет победителя поступит 206 865 451 рубль», — сообщил юрист.
Адамс также отметил, что крупные выплаты осуществляются исключительно банковским переводом. Организатор лотереи обязан перечислить средства не позднее 30 дней после предъявления выигрышного билета и окончания необходимых проверок.
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