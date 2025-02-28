Юрист Адамс напомнил, что с 1 марта вводится новый способ передачи чеков

С 1 марта в России вводится новая система передачи кассовых чеков покупателям. Теперь документы будут передавать через сервис Федеральной налоговой службы «Мои чеки онлайн», сообщил юрист Давид Адамс в беседе с RT .

По словам эксперта, для реализации услуги потребуется согласие клиента.

«Перед оплатой продавец должен узнать номер телефона или электронную почту клиента, которые будут использоваться для идентификации чека в системе ФНС», — пояснил специалист.

Юрист предупредил, что данная услуга не отменяет существующие способы выдачи чеков. Однако клиенты также смогут просматривать соответствующие данные в любое удобное время через сервис ФНС. Покупатели имеют право отказаться от использования новой опции, добавило «АБН24».